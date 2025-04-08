Миллиардер Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, назвал идиотом советника президента США по торговле и производству Питера Наварро. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Наварро заявил, что предприниматель является не производителем, а сборщиком электромобилей. Он уточнил, что многие батареи для производимых на заводе Tesla в Техасе машин закуплены в Японии и КНР, а электроника — на Тайване.

Советник подчеркнул, что цель Соединенных Штатов — производство комплектующих для автомобилей на собственной территории.

«Наварро просто идиот. То, что он говорит, — абсолютная неправда», — подчеркнул Маск.

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Кроме того, бизнесмен назвал Наварро «Питером Ретаррдо» (от английского retarded — умственно отсталый).