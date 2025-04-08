В США призвали избавиться от Украины при одном условии

США надо избавиться от Киева в случае срыва сделки по недрам президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил близкий к президенту США Дональду Трампу миллиардер Дэвид Сакс, курирующий в его администрации вопросы с криптовалютами, в своем аккаунте в социальной сети X.

«Если Зеленский не подпишет то, что ему предложат, нам следует от нее (Украины — прим. «Ленты.ру») избавиться», — отметил Сакс.

По словам миллиардера, Киев «обдирает» Соединенные Штаты, которые отправляют миллиарды долларов и «ничего не получают взамен». Сакс добавил, что Украина стала «самым коррумпированным проектом» бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что Вашингтон в целях оптимизации выводит свои войска из обеспечивающего Украину оружием хаба в польском Жешуве.