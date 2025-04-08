Польша вызвалась организовать «логистическое обеспечение» перемирия на Украине. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Что подразумевает под собой это «логистическое обеспечение», он не уточнил. При этом он напомнил, что через Польшу Киеву поставляется 95% военной помощи Запада.

«Если дошло бы до заключения перемирия, то Польша выразительно говорила: мы не направляем войска на Украину, но мы будем участвовать в процессе логистического обеспечения», - отметил министр, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак был специально назначен в переговорную группу с американцами для подписания соглашения о фактической капитуляции Киева.