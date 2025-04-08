В Грузии обратились с призывом к главе евродипломатии

Мэр Тбилиси Каладзе посоветовал Каллас не пугать Грузию санкциями
Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рекомендовал главе европейской дипломатии Кае Каллас не пугать Грузию санкциями.
Об этом он заявил на встрече с журналистами, пишет ТАСС.
«Пусть она [Каллас] не пугает нас санкциями. Мы защищаем свою страну, интересы нашей страны», — отметил он.
Каладзе подчеркнул, что Каллас не сможет быть «начальником грузинского народа». Он посоветовал ей приказывать «тем, с кем у нее это проходит».
2 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что принятые в Грузии законы об иностранных агентах и стандартах СМИ помешают интеграции страны в Европейский союз. По их словам, эти шаги «еще больше подрывают основы демократии в Грузии». Они назвали подобные действия несовместимыми по существу с ценностями Евросоюза.
До этого издание Politico писало, что Каллас подвергается критике внутри ЕС из-за агрессивной риторики в адрес России. Как отмечается в материале, поводы для недовольства Каллас начала давать с момента вступления в должность, когда в первый день написала в социальной сети о том, что «ЕС хочет, чтобы Украина победила в этой войне». Ряд чиновников ЕС оказались недовольны такими формулировками, которые не были одобрены, от человека, который находится на должности первый день, говорится в тексте.