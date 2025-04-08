Зеленский раскрыл темы встреч «Рамштайна» и «коалиции желающих»

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл темы встреч контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн» и «коалиции желающих». Его слова передает «РБК-Украина».

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По его словам, на встрече в рамках «коалиции желающих» будет обсуждаться отправка военного контингента на территорию Украины, а на 26 встрече в формате «Рамштайн» ключевой темой станет отправка Киеву систем противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Украинский лидер добавил, что Великобритания и Германия передали сигнал украинским властям, что США могут не присутствовать на встрече контактной группы «Рамштайн».

Ранее Зеленский призвал стран-союзников передать Киеву все хранящиеся у них Patriot и упрекнул их в том, что системы не используются. Он также упомянул про договоренности о поставках вооружения, которые были заключены, но не были реализованы.