В МИД Китая отреагировали на слова Вэнса о «китайских крестьянах»

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о «китайских крестьянах». Он назвал их «невежественными и грубыми», передает China News Service.

Ранее Вэнс в интервью Fox News заявил, что основанная на глобализации экономика не приносит США выгоды, не способствует снижению цен и созданию новых рабочих мест в стране. По его словам, она основа на двух принципах — копить огромные долги, чтобы покупать товары, которые другие страны производят для Соединенных Штатов. В качестве примера Вэнс указал, что США «занимает деньги у китайских крестьян, чтобы купить у них то, что производят эти китайские крестьяне».

Комментируя это, Линь Цзянь назвал его слова «невежественными и грубыми». Он отметил, что ему «удивительно и грустно» слышать это. В МИД КНР добавили, что «давление, угрозы и шантаж — это неправильный способ ведения дел с Китаем».