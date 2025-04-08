МИД Украины вызвал временного поверенного КНР

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного по делам Китая после заявления Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан КНР в Донбассе. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига на странице в Х.

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Он решительно осудил якобы вовлечение граждан Китая в конфликт на Украине.

«Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в Министерство иностранных дел, чтобы осудить действия России и потребовать объяснений», — написал Сибига.

По его утверждению, участие граждан КНР в конфликте на стороне России ставит под сомнение нейтральную позицию Пекина в отношении боевых действий.

До этого Владимир Зеленский заявил, что несколько китайцев якобы попали в плен ВСУ во время боев в Донбассе. По словам Зеленского, двух китайцев взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка. А всего в бою якобы участвовали шесть «китайских военных», утверждает он.