В ЕС призвали к общению с Россией

Политики стран, входящих в Европейский союз (ЕС), должны начать общаться и поддерживать связи с Россией, как это делает Венгрия.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью агентству Bloomberg.

«Я хотел бы, чтобы другие европейские политики делали то же самое (...). Для урегулирования украинского конфликта необходимо поддерживать связи со всеми сторонами, потому что боевые действия можно остановить только путем переговоров», — ответил дипломат на вопрос о своих частых поездках в Россию.

Также Сийярто указал на то, что Будапешт сотрудничает с Москвой в области энергетики и зависит от ее ресурсов, поскольку Россия является «надежным и честным партнером».

26 марта стало известно, что европейские чиновники удивлены частотой поездок Сийярто в Россию. По подсчетам Bloomberg, глава МИД Венгрии посетил Россию 13 раз более чем за три года. Согласно публикации, количество визитов вызывает «подозрения» дипломатов стран Европы.