CNN: команда Трампа ограничила число чиновников с доступом к отчёту разведки

RT на русскомиещё 4

Администрация американского лидера Дональда Трампа ограничила число чиновников, имеющих доступ к ежедневному президентскому отчёту национальной разведки США из-за опасений утечек данных, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пять источников.

CNN: команда Трампа ограничила число чиновников с доступом к отчету разведки
© globallookpress.com

По данным телеканала, директор национальной разведки США Тулси Габбард лично курирует этот вопрос.

Как отмечают некоторые бывшие американские чиновники, при экс-президентах США Джо Байдене и Бараке Обаме «слишком много людей» получали доступ к ежедневному отчёту разведки.

Ранее телеканал NBC передавал, что Трамп разочарован советником по нацбезопасности Майком Уолтцем после скандала с утечкой данных об ударах по йеменским хуситам в чате мессенджера.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат Signal для обсуждения ударов по хуситам в Йемене.

К членам администрации США подали иск после скандала с чатом в Signal.

В мире
Джеффри Голдберг
Джозеф Байден
Барак Обама
Дональд Трамп
Администрация США
Йемен
Соединенные Штаты