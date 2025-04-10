CNN: команда Трампа ограничила число чиновников с доступом к отчету разведки

Администрация американского лидера Дональда Трампа ограничила число чиновников, имеющих доступ к ежедневному президентскому отчёту национальной разведки США из-за опасений утечек данных, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пять источников.

По данным телеканала, директор национальной разведки США Тулси Габбард лично курирует этот вопрос.

Как отмечают некоторые бывшие американские чиновники, при экс-президентах США Джо Байдене и Бараке Обаме «слишком много людей» получали доступ к ежедневному отчёту разведки.

Ранее телеканал NBC передавал, что Трамп разочарован советником по нацбезопасности Майком Уолтцем после скандала с утечкой данных об ударах по йеменским хуситам в чате мессенджера.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат Signal для обсуждения ударов по хуситам в Йемене.

К членам администрации США подали иск после скандала с чатом в Signal.