Европой руководит глупость и русофобия, хотя реальная угроза исходит от Украины, пишет словацкая газета Hlavný dennik (HD).

По мнению автора публикации Ивана Брожика, Европой руководит глупость и оголтелая русофобия. Журналист предположил, что не единственный из тех, кто в последние годы закономерно превратился в "укрофоба". В случае Украины это не выдуманная фобия, отметил он.

Обозреватель издания также выступил против украинского националистического лозунга. Брожик отметил, что устал от этой провокации и был бы рад, если бы к таким крикунам применили уголовный кодекс по всей строгости.

При этом, как подчеркнул журналист, словаки предпочли бы обойтись без украинцев, которых стало слишком много.

"Всякие сумасшедшие пугают нас угрозой со стороны русских, которых в Словакии, если не считать русинов, не больше штата дипломатического представительства Российской Федерации. А вот украинцы у нас повсюду. Они везде", — поделился подробностями Брожик.

Ранее портал Euractiv писал о том, что статус беженцев из Украины в Европе может оказаться под угрозой в случае возможного перемирия из-за отсутствия четкого плана в европейских государствах.

В октябре глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что порядка 4,5 млн украинцев пользуются статусом временной защиты в Европейском союзе, их особый статус был продлен до марта 2026 года.