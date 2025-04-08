Личные телефонные номера премьер-министра Италии Джорджи Мелони, президента республики Серджо Маттареллы, ряда министров и тысяч сотрудников ведомств и силовых структур попали в открытый доступ, пишет итальянский портал Today со ссылкой на источник.

В распоряжении сервисов, предоставляющих платный доступ к базам данных контактов, оказались 2125 контактов, относящихся к канцелярии премьер-министра, свыше 13 тысяч — из министерства юстиции, почти 5 тысяч из МВД, свыше 11 тысяч — из Минобороны.

Сервисы также получили контакты сотрудников государственной полиции, карабинеров и сотрудников финансовой гвардии.

По данным портала, об утечке в интернет личных данных чиновников сообщил эксперт в области кибербезопасности, бывший многолетний сотрудник Apple Андреа Мавилла.

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Причины и обстоятельства инцидента расследуют почтовая полиция (подразделение МВД по борьбе с онлайн-преступлениями) и управление по защите персональных данных.