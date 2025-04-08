Пока вы не уснули: требование премьера Литвы к Орбакайте и смена тактики ВСУ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

В Раде предсказали срок начала перемирия

Перемирие России и Украины возможно уже в мае. Срок начала полного прекращения огня предсказал депутат Верховной Рады Роман Костенко, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня. Я не исключаю, что может быть предложен или даже реализован некий план перемирия», — заявил парламентарий.

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Вулин: Запад обманом выводит народ Сербии на улицы

Вице-премьер Сербии Александр Вулин в эксклюзивном интервью Tsargrad.tv прокомментировал неутихающие в последние месяцы протесты в республике.

Он подчеркнул, что Запад обманом выводит людей на улицы. Все подобные мероприятия, по его словам, организуются секретными службами Великобритании, Германии и других стран.

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Залужный выступил с откровенным признанием о роли США в конфликте на Украине

© president.gov.ua

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил данные американской газеты The New York Times о плотной вовлеченности Соединенных Штатов в планирование украинских военных операций с первых месяцев СВО. Слова Залужного приводит украинское издание «Страна».

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Москвичей предупредили о возможных снегопадах в мае и июне

Повторные снегопады в Москве могут произойти и после потепления — в мае и июне. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам Цыганкова, в течении недели ожидаются осадки в виде снега — наиболее сильные произойдут в ночь с 8 на 9 апреля. Потепление можно ожидать к началу следующей недели — в понедельник, 14 апреля, температура воздуха в столице прогреется до 10 градусов тепла.

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ВСУ внезапно сменили тактику

Военный корреспондент Александр Сладков, ссылаясь на мнения военного аналитика Геннадия Алехина, сообщает в своем Telegram-канале, что действия противника на Белгородском направлении отличаются нестандартными подходами.

Противник использует инженерные машины на передовой, которые прорывают путь для техники, одновременно выводя в поле средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы подавить работу наших FPV-дронов. Тем не менее, эти меры не приносят успеха, поскольку РЭБ не способны эффективно воздействовать на российские дроны, использующие оптоволоконные технологии.

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Названа причина обрушения мировых цен на нефть

Резкое снижение мировых цен на нефть в начале апреля 2025 года связано во многом с царящими в настоящее время на глобальном энергетическом рынке паническими настроениями из-за масштабных пошлин властей США. Такое мнение высказал главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.

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СБУ предъявила обвинения российской телеведущей Скабеевой

Служба безопасности Украины обвинила российскую журналистку и телеведущую Ольгу Скабееву в распространении «информационно-психологических манипуляций в интересах Москвы».

В Telegram-канале ведомства отмечается, что заочные обвинения Скабеевой предъявлены по четырем статьям уголовного кодекса Украины

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Российский студент открыл стрельбу в техникуме

Второе за сутки ЧП произошло в Новом Уренгое. Как сообщает Telegram-канал Baza, студент открыл стрельбу в местном техникуме.

По информации канала, 17-летний студент второго курса взял пневматический пистолет у своего товарища, также 17-летнего молодого человека, и выстрелил из него по интерактивной доске.

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В Китае выпустили самый дешевый гибридный минивэн

© SGMW

Компания Wuling представила самый дешевый в Китае гибридный минивэн Hongguang, сообщает carnewschina.com. Стартовая цена автомобиля составляет 68,8 тыс. юаней (800 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль доступен в версиях с 5 и 7 местами. Длина составляет 4515 мм, а колесная база — 2850 мм.

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В Литве потребовали от Орбакайте высказать позицию насчет СВО

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что российской певице Кристине Орбакайте нужно высказать свою позицию насчет специальной военной операции (СВО), чтобы ей разрешили провести концерт на территории страны.

Его слова передает местное издание LRT.

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