МИД Сирии принял решение о смене посла в РФ

МИД Сирии решил сменить главу дипломатического представительства в Москве, сообщил РИА Новости координатор по связям со СМИ в сирийском ведомстве Абдулла Аль-Хаки.

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"Да, решение было принято", - подтвердил он, отвечая на вопрос, принято ли соответствующее решение - о переводе сирийских дипломатов в Москве и Эр-Рияде в центральное управление в Дамаске.

Что касается нового сирийского посла в РФ, то "есть несколько кандидатов". Имя нового посла будет объявлено позже.