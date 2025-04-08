В Венгрии оправдались за введение санкций против России

Позиция Венгрии по следующему голосованию стран Европейского союза (ЕС) по санкциям против России будет зависеть от геополитической ситуации и урегулирования конфликта на Украине.

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Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству Bloomberg.

«Наше решение будет во многом зависеть от геополитических обстоятельств», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Сийярто также уточнил, что многое зависит от мер президента США Дональда Трампа и его планов вводить санкции. Он также указал, что и Россия, и Украина стремятся к окончанию вооруженного конфликта, указав, что переговоры российских и американских представителей сделали мир безопаснее.

Ранее Сийярто заявил, что европейские страны-члены НАТО выступают за продолжение военного конфликта на Украине. При этом США и Венгрия намерены добиваться его урегулирования мирным путем. По словам дипломата, на встрече с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе он увидел, что европейские страны по-прежнему стремятся сохранить «сильную военную стратегию».