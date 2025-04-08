И.о. президента Южной Кореи провел разговор с Трампом

Премьер-министр Республики Корея Хан Док Су, исполняющий обязанности южнокорейского президента, поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на аппарат премьера.

Отмечается, что это первый телефонный разговор на высшем уровне после возвращения Трампа к власти в США. 3 декабря 2024 года теперь уже бывший президент Юн Сок Ёль объявил военное положение, 14 декабря парламент объявил ему импичмент, в результате чего его полномочия были приостановлены. Конституционный суд подтвердил отстранение Юн Сок Ёля 4 апреля.

Юн Сок Ёль говорил с Трампом по телефону в ноябре 2024 года.