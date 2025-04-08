Решение президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин выглядит нелогичным с экономической точки зрения. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет БелТА.

«С точки зрения экономики решение Трампа выглядит алогично», — отметил он.

Лукашенко обратил внимание на то, что глава Белого дома уже заявил, что готов вести переговоры, в частности, с Китаем, чтобы заключить сделку по тарифам. По его словам, Трамп подумал о том, что «резковато взял».

«То есть они [власти США] готовы и отступить», — подчеркнул президент Белоруссии.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Сам Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».