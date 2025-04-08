Польский политик спросил у избирателя, платит ли ему РФ после фразы про Украину

Газета.Ru

Кандидат в президенты Польши Шимон Холовня в ответ на вопрос избирателя о том, почему государство больше заботится об украинских беженцах, нежели местных жителях, поинтересовался, «платят ли ему русские». На это обратил внимание портал Do Rzeczy.

Кандидат в президенты Польши поинтересовался у избирателя, «платят ли ему русские»
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Политик отверг подобную точку зрения, назвав ее «полной чушью». По его словам, подобные высказывания звучат «по кремлевскому телевидению». Холовня не согласился с утверждением, что украинцы грабят поляков. По его мнению, все наоборот, поскольку беженцы «сегодня платят взносы в бюджет».

«Скажите прямо: вам русские платят или вы делаете это добровольно?», — спросил Холовня у избирателя.

Тот ответил, что не подвержен российской пропаганде, поскольку «все российские телеканалы заблокировали». Он также заверил кандидата в президенты Польши, что он «нормальный».

До этого кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий выразил «глубокое разочарование» главой Украины Владимиром Зеленским.

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