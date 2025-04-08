Пограничники задержали бобра, который пытался незаметно перейти украинско-польскую границу
Бобер, а точнее бобриха, пыталась перейти украинско-польскую границу и была задержана польскими пограничниками. Об этом пишет Nowiny24.
Три недели назад, 16 марта, самка бобра была замечена на контрольно-пропускном пункте в Медыке — польском селе на границе с Украиной.
Сотрудники Бещадской пограничной службы поймали нелегала и передали его в фонд по уходу за дикими животными «Ада» в Перемышле.
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Там бобриху с травмированной, слабой и опухшей шеей стали называть Ритой. После двух недель пребывания на базе и прохождения курса лечения Рита смогла вернуться в естественную среду обитания и окунулась в реку Вяр.