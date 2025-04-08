В больницах Эстонии начали отказываться лечить пациентов на русском языке. О подобном случае рассказал депутата Рийгикогу Александр Чаплыгин, передает EER.

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По его словам, в больнице в Мустамяэ пациентов теперь обслуживают только на эстонском языке.

Депутат возмутился тому, что теперь русские пенсионерки должны ходить в эту больницу в сопровождении переводчика.

В Латвии откажутся от преподавания русского языка

Ранее сообщалось, что в Латвии местные националисты еще в прошлом году внедрили эти унизительные меры. И теперь пожилые люди, и не только пожилые, вынуждены нанимать переводчиков.

Ранее сообщалось, что парламент Эстонии хочет дать флоту полномочия топить подозрительные корабли.