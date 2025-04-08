Независимый кандидат в президенты Польши Артур Бартошевич заявил, что Варшава незаконно передает Украине вооружение и другую помощь.

Об этом он заявил в интервью Польскому телевидению.

«Какой правовой акт разрешает передачу военной техники, денежных средств и социальной поддержки без согласия граждан? Если такого основания нет, то это означает, что нарушены конституция, закон о государственных финансах и ряд других нормативных актов. Помощь была оказана вне закона», — сказал он.

По мнению Бартошевича, помощь Киеву может быть законной только в случае, если есть международное соглашение, ратифицированное властями Польши. Кроме того, жителей страны обязательно нужно спрашивать, когда речь идет о помощи другому государству.

«Поляки не хотят социальных выплат для украинцев. Между тем правительство продолжает их внедрять, не спрашивая согласия граждан», — добавил кандидат в президенты.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что НАТО взяла под свой контроль всю военную помощь Украине вместо США и их системы двусторонних соглашений.