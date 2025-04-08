Во вторник украинские информационные ресурсы сообщили о сбоях в электроснабжении, зафиксированных в Одессе.

По имеющимся данным, причиной перебоев стал резкий спад температуры воздуха. Из-за похолодания энергосистема региона оказалась перегруженной, что привело к частичным отключениям.

«В Одессе из-за похолодания начались проблемы со светом. Локальные аварийные отключения происходят в Приморском и Киевском районах, трамваи не ходят, а школьников до конца недели отправили на «удаленку»», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Страны.ua».

Ранее «ФедералПресс» писал о предсказаниях болгарской прорицательницы Ванги. В своих высказываниях она упоминала, что Украину в будущем может ожидать вхождение в состав России.

Опубликовано предсказание Ванги о судьбе Одессы

В этом контексте она говорила об Одессе как о территории, которая рано или поздно станет российской.