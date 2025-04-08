Европейский союз полностью провалил роль посредника между Сербией и Косово. Такое мнение высказал директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников, передает ТАСС.

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По его словам, ЕС за долгие годы не смогли добиться выполнения обязательства по созданию сообщества сербских муниципалитетов в Косово».

В ноябре прошлого года Вучич заявлял, что разница между Россией и США состоит в том, что Москва не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Поводом для бомбардировок стали этнические чистки в сербском автономном крае Косово, в организации которых страны-члены НАТО обвинили сербов. Операция проходила без санкции Совета Безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права.