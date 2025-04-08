СМИ назвали дату визита украинской делегации в США

Визит украинской делегации в Вашингтон для переговоров по ресурсной сделке состоится с 11 до 12 апреля. Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что в состав делегации войдут представители министерств экономики, юстиции, финансов и иностранных дел. Незадолго до этого глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что у Белого дома «все готово» к заключению сделки с Киевом.

Напомним, что прошлый вариант сделки по украинским редкоземельным металлам был готов к подписанию, однако в конце февраля оно сорвалось. Тогда Владимир Зеленский устроил перепалку с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом — в результате украинского политика попросили удалиться из Белого дома.

Позднее украинские СМИ сообщали, что новый вариант сделки предполагает возврат Киевом всех средств за американскую помощь. Кроме того, документ лишает Украину части суверенитета и противоречит возможному членству страны в ЕС.