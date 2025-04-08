Харрис готовилась к внезапной смерти Байдена

Бывшая вице-президент США Камала Харрис готовилась к внезапной смерти экс-президента Джо Байдена. Об этом говорится в книге «Борьба: внутри самой дикой битвы за Белый дом», опубликованной издательством William Morrow and Company, выдержки публикует Fox News.

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В книге утверждается, что бывший директор по коммуникациям вице-президента США Джамал Симмонс разработал целую коммуникационную стратегию, которую Харрис должна была использовать в случае смерти Байдена. В рамках своей стратегии Симмонс составил «резервный список» федеральных судей, которые могли бы привести к присяге в качестве президента преемницу бывшего главы Белого дома.

«Симмонс полагал, что Харрис получит одобрение, если она будет приведена к присяге поспешно, потому что Байден неожиданно скончался», — говорится в тексте, написанном политическими журналистами Джонатаном Алленом из NBC News и Эми Парнес из The Hill.

Утверждается, что Симмонс переживал, что народ может поставить легитимность Харрис под сомнение. Чтобы этого не произошло, он составил таблицу с судьями, назначенными представителями Республиканской партии, которые могли бы помочь укрепить ее легитимность.

«Он полагал, что самым сильным проверяющим будет федеральный судья, назначенный не [президентом США Дональдом] Трампом, а другим республиканцем. Он составил таблицу юристов по всей стране, с разбивкой по городам, и брал ее с собой, когда путешествовал с Харрис», — уточняется в книге.

В январе уходящий с поста президента США Джо Байден заявил, что Камала Харрис сможет баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах, которые пройдут через четыре года.