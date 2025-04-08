СБУ предъявила обвинения российской телеведущей Скабеевой

Служба безопасности Украины обвинила российскую журналистку и телеведущую Ольгу Скабееву в распространении «информационно-психологических манипуляций в интересах Москвы». Об этом пишет ТАСС.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что заочные обвинения Скабеевой предъявлены по четырем статьям уголовного кодекса Украины. В том числе в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и распространении «информационно-психологических манипуляций в интересах Москвы».

При этом в марте 2022 года Генпрокуратура Украины уже обвиняла российскую журналистку в якобы призывах к изменению государственных границ страны.

Ранее Служба безопасности Украины решила заочно предъявить обвинения российскому актеру и сценаристу Ивану Охлобыстину по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, о пропаганде войны и «глорификации» (прославлении) представителей ВС РФ.