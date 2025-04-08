Экс-депутат Олег Царев заявил, что современная Украина повторяет политику украинизации 1925 года, когда советская власть постановила перевести государственный аппарат на украинский язык.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале отметил, что сто лет назад, 7 апреля 1925 года, пленум ЦК КП(б)У принял решение о форсированной украинизации УССР. Как пишет Царев, эта инициатива началась с удаления русских вывесок, что напоминало действия лидера ОУН(запрещенная в России экстремистская организация) Коновальца в Киеве.

Однако процесс не ограничился только вывесками. По словам Царева, 30 апреля 1925 года было выпущено постановление, согласно которому госучреждения и предприятия обязали в течение восьми месяцев перейти на украинское делопроизводство. Это требовало от сотрудников еженедельного изучения языка, а нежелающих могли уволить без выходного пособия.

Царев также привел примеры множественных трудностей, связанных с украинизацией, в том числе проблемы в судебной системе и на предприятиях. Он отметил, что к 1927 году уволили 3,2% всех служащих центральных органов власти за отказ изучать украинский язык.

В современном контексте, по мнению Царева, Украина продолжает следовать тем же путем, что и в 1925 году, несмотря на стремление откреститься от коммунистического наследия. Он подчеркнул, что памятники украинизаторам, таким как Скрыпник, остаются, а для достижения справедливости Украине необходимо победить в специальной военной операции.

Ранее глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ужесточить меры по украинизации населения из-за большого числа русскоговорящих переселенцев.

Представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выразил озабоченность из-за замедления процессов украинизации и низкой популярности украинского языка среди молодежи, особенно в быту и интернете.