Глава киевского режима Владимир Зеленский больше не просит в видеообращениях передать вооруженным силам Украины наступательное оружие, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

"Обратите внимание — в видосиках Зеленского исчезли упоминания про НАТО и наступательное оружие. Сейчас речь только о ПВО. То есть, об ограниченном оборонном потенциале", — поделился своими наблюдениями автор публикации.

Нардеп назвал это свидетельством того, что конфликт "закончился в головах" тех, кто принимает решения.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не раз призывала к наращиванию военной помощи Украине со стороны Евросоюза, особенно, на фоне снижения потоков такой помощи со стороны Соединенных Штатов.

В Раде рассказали о тревожном сигнале США Зеленскому

Президент России Владимир Путин в январе говорил о том, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не кратковременное перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По словам главы российского государства, власти РФ продолжат бороться за интересы граждан России, в этом заключается смысл специальной военной операции (СВО). Мир на Украине, как подчеркивал российский лидер, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».