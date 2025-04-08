Спикер МИД Украины Георгий Тихий раскритиковал американскую конгрессвумен Викторию Спартц за ее призыв к Киеву отказаться от освобожденных РФ территорий. Как сообщает aif.ru, в соцсетях он заявил, что политик больше не может считать себя украинкой.

Накануне в интервью Telegraph Спартц заявила, что Киеву следует отказаться от притязаний на земли, а Владимиру Зеленскому — уйти в отставку. По мнению политика, его переизбрание президентом грозит Украине потерей остальных подконтрольных территорий. Сама Спартц родилась на Украине.

Реагируя на эти заявления Тихий сказал, что Спартц больше не имеет права называть себя украинкой. Он добавил, что «земля всегда была и останется украинской», в «отличие от Виктории».