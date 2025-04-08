Спикер МИД Украины Георгий Тихий раскритиковал призыв члена конгресса США украинского происхождения Виктории Спартц отказаться от территорий ради завершения конфликта.

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В соцсети Х он намекнул, что она больше не украинка.

«В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и всегда будет украинской», — написал Тихий.

Спартц родилась и до 22 лет прожила на Украине.

Накануне Спартц в интервью газете Telegraph заявила, что Украине необходимо отказаться от потерянных территорий, чтобы прийти к мирному соглашению с Россией. Также конгрессвумен призвала добиться отставки Владимира Зеленского с президентского поста. Она посоветовала украинцам голосовать против него на предстоящих выборах, подчеркнув, что если они выберут его, то потеряют остальную страну.

До этого Зеленский высказался о возможных территориальных уступках в рамках конфликта с РФ. Украинский лидер отметил, что вопрос статуса аннексированных регионов требует детального обсуждения на переговорах. Он подчеркнул, что позиция Киева осталась неизменной: Украина никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью России.