Глава Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий обрушился с критикой на американскую конгрессвумен украинского происхождения Викторию Спартц из-за того, что она призвала Киев отказаться от притязаний на освобожденные ВС РФ территории ради урегулирования кризиса, написав гневный пост в соцсети X. По его словам, после такого заявления она больше не может считаться украинкой.

В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской, − заявил Тихий.

Ранее конгрессвумен из Соединенных Штатов заявила, что властям Украины стоит перестать претендовать на территории и отправить в отставку главу государства Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что нынешний президент не должен вновь оказаться на этом посту после выборов, так как в таком случае украинцы «потеряют всю страну».