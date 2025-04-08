Маск предложил создать миниатюрного «домашнего мамонтенка»

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск призвал создать «домашнего мамонтенка». Как сообщают «Известия», об этом он написал в своей соцсети X.

Бизнесмен отреагировал на новость о том, что американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences восстановила «лютоволков», вымерших больше 10 тысяч лет назад.

«Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка», — написал Маск.

Ранее Colosall Biosciences заявила журналистам, что смогла воссоздать исчезнувший вид животных на основе обнаруженных останков. Для этого ученые взяли клетки серого волка и выполнили 20 редактирований генома, акцентируя внимание на характерных чертах вымершего волка — крупных размерах, мощной мускулатуре и белой шерсти. Впоследствии их поместили в яйцеклетки домашних собак — таким образом родились трое волчат.