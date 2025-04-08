Обзор ИноСМИ: ответный удар Китая и истерика на Украине из-за Овечкина

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Китай наносит ответный удар по США

Китай имеет мощное производство и не намерен идти на компромисс и поддаваться тарифному шантажу США по примеру Вьетнама. В качестве ответного удара Пекин с 10 апреля введет 34% пошлины на товары, произведенные в США, пишет Guancha.

Издание напомнило, что Трамп начал торговую и тарифную войну с Китаем еще в 2018 году и посчитал ее успешной операцией, которую решил повторить, вернувшись в Белый дом. Однако сейчас тарифная война обернулась падением акций американских компаний, которое стало особенно заметно после того, как правительство Китая объявило о чрезвычайно жестких контрмерах.

«Это именно та возможность для контратаки, которую Китай ждал, и время пришло», - подчеркивается в статье.

«Истерика до небес»: как Украина отреагировала на триумф Овечкина?

Исторический рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, установленный нападающим «Вашингтон Кэпиталз» российским хоккеистом Александром Овечкиным, вызвал настоящую истерику в украинских СМИ. Об этом сообщает портал «ИноСМИ».

В частности, украинские издания осудили праздничную атмосферу, которой был окружен в США рекордный гол Овечкина, напомнив, что он является «ярым поклонником президента РФ Владимира Путина». Также крайне неодобрительно на Украине восприняли поздравления, с которыми обратился к Овечкину обладатель предыдущего рекорда Уэйн Гретцки. Особое недовольство СМИ вызвало то, что Гретцки назвал своего деда русским.

В Конгрессе США призвали Украину смириться с потерей территорий

Единственная в конгрессе США уроженка Украины Виктория Спартц призвала Киев смириться с присоединением к России ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья, отметив, что совершенно не понимает, на каком основании украинцы «требуют сохранить за собой землю». Слова конгрессвумен приводит британская газета The Telegraph.

По мнению Спартц, которая в Конгрессе представляет Республиканскую партию США, сейчас Киев не может говорить о территориях, другое дело, «если бы он выигрывал». При этом, по словам этнической украинки, ее соотечественникам необходимо выбрать прочный мир и проголосовать против Владимира Зеленского.

«Если они его переизберут, то потеряют остальную часть страны», - предупредила она.

«Подавить и уничтожить»: 26 лет с момента агрессии НАТО против Сербии

Прошло 26 лет с тех пор, как Североатлантический альянс начал военную операцию против Сербии и, не сумев справиться с сербскими силовиками и «поставить страну на колени», бомбил мирных жителей сербских городов. О событиях этого противостояния в своей статье для infoBRICS напомнил Драголюб Боснич.

Автор статьи привел данные о том, что 24 марта 1999 года страны НАТО направили около 1 100 самолетов и 30 военно-морских судов (включая подводные лодки) против Югославии, в состав которой тогда входила Сербия, и рассчитывали уничтожить 3-ю армию и Приштинский корпус всего за 96 часов. Однако отчаянное и эффективное сопротивление сербских силовиков заставило Запад «изменить цели и потребовать оккупации только Косово и Метохии, вместо оккупации всей Сербии (Югославии)», утверждает Боснич.

В Великобритании вспомнили о пророчестве Матроны Московской

Одна из самых почитаемых российских святых - слепая Матрона Московская - предсказала специальную военную операцию, а также санкции, заявив, что многие страны отвернутся от России. Внимание на это обратило британское издание Daily Star.

Британские журналисты отмечают, что целительница утверждала, что «без войны вы все умрете», а также утешала россиян, говоря, что «народ возродится на волне православия».