ХДС/ХСС и социал-демократы договорились о создании правящей коалиции ФРГ

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились о формировании правящей в ФРГ коалиции после досрочных выборов в Бундестаг. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в переговорных кругах.

Участники переговоров смогли достигнуть принципиальной договоренности по вызывавшим разногласия пунктам будущего коалиционного договора.

"Дело теперь осталось только за деталями", - отметили источники телеканала.

Три партии намерены проинформировать общественность о результатах переговоров в среду в 13:00 мск.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг. ХДС/ХСС победил на них, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% избирателей. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия, за которых проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

Спустя несколько дней после выборов консерваторы и социал-демократы начали зондирующие (предварительные) консультации. 8 марта лидеры партий сообщили об успешном завершении этого этапа, согласовании совместного документа и переходе к собственно коалиционным переговорам.

Разногласия между ХДС/ХСС и СДПГ возникли прежде всего по налоговым вопросам. Социал-демократы настаивали на повышении налогов для лиц с высокими доходами, в то время как консерваторы отвергали этот вариант и одновременно хотели полностью отказаться от "надбавки на солидарность", предназначенной для экономической поддержки земель бывшей ГДР. Кроме того, долгое время партии не могли прийти к компромиссу по размеру пенсий и другим финансовым вопросам.

Вероятный будущий канцлер, лидер ХДС Фридрих Мерц заявлял о намерении сформировать кабинет министров до католической Пасхи (отмечается 20 апреля). В качестве даты его возможного избрания в Бундестаге обсуждается 6 мая, сообщил NTV.