В аккаунте премьера Чехии появились сообщения о нападении ВС РФ на страну

Страницу премьер-министра Чехии Петра Фиалы в соцсети X взломали. Об этом сообщает České noviny.

В аккаунте были опубликованы ложные сообщения, в том числе о «нападении российских войск на чешские подразделения вблизи границы с Калининградом». В другой публикации говорится, что чешская сторона готовится к введению санкций в ответ на пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп.

Информацию о том, что страница была взломана, подтвердил представитель правительства Чехии. Все ложные публикации удалили, говорится в материале.

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Ранее неизвестный хакер получил доступ к телефону министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро. Информация была получена благодаря бдительности главы внешнеполитического ведомства Бахрейна, который обратил внимание на сообщение от своего коллеги. В нем содержалась необычная формулировка, а также оно было отправлено не через обычные дипломатические каналы. В сообщении содержалось предложение о телефонном разговоре. Предполагается, что причиной взлома стала вредоносная ссылка в мессенджере Signal, по которой перешел Жан-Ноэль Барро.