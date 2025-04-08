Мерц столкнулся с критикой из-за уступок СДПГ и падением рейтингов

Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сталкивается с падающим рейтингом одобрения и критикой со стороны своей консервативной базы, которая обвиняет его в уступках социал-демократам, пишет Politico.

По данным издания, Мерц столкнулся с резким падением рейтингов и критикой со стороны консервативного крыла своей партии, передает Politico.

Издание отмечает: сторонники Мерца недовольны тем, что он уступает в коалиционных переговорах с социал-демократами, не выполняя предвыборные обещания о правом курсе партии.

Несогласие внутри партии стало публичным, когда молодежная организация консерваторов в Кельне написала письмо с выражением недовольства.

«Мы верили в ваше лидерство и доверяли вам. Но для чего? Для партии, поддающейся левому мейнстриму?», – говорится в письме.

Мерц также столкнулся с критикой за свое соглашение с СДПГ и «Зелеными» о триллионном финансировании обороны и инфраструктуры. Это решение, хоть и поддержанное за рубежом, не нашло отклика у части его электората, считавшего, что Мерц предал принципы финансовой дисциплины.

Дополнительное давление на Мерца оказывает «Альтернатива для Германии» (AfD), которая усиливает свои позиции, указывая на его уступки в переговорах.

По данным Deutschlandtrend, консерваторы потеряли три процентных пункта, а AfD на столько же повысила поддержку, достигнув рекордных 24 процентов.

Кроме того, лидер молодежного крыла ХДС, Йоханнес Винкель, пригрозил голосовать против коалиции, если не будут учтены консервативные инициативы. Он требует ужесточить миграционную политику и сократить бюрократию для восстановления экономической конкурентоспособности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, коалиционные переговоры в Германии зашли в тупик из-за разногласий среди партий. Также сообщалось, что новый канцлер Германии предал свою страну, способствуя ухудшению политической обстановки.