Карл III и Камилла впервые после коронации прибыли с визитом в Италию

Король Великобритании Карл III и его супруга, королева Камилла, прибыли с официальным визитом в Италию. Об этом сообщает издание New York Post.

© Газета.Ru

7 апреля Карл III и Камилла приземлились в римском аэропорту Чампино. В рамках первого визита супругов в Италию после их коронации они посетят Рим и северный город Равенну. Король и королева Великобритании планируют провести в стране четыре дня. Сообщается, что 9 апреля Карл III и Камилла отпразднуют 20-ю годовщину своей свадьбы, посетив государственный банкет, устроенный президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском Дворце.

Карл III также собирается выступить перед итальянским парламентом и встретиться с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони. Кроме того, британский монарх хотел пообщаться с Папой Римским, однако из-за проблем со здоровьем епископа встреча была отменена.

В конце марта пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Карл III был госпитализирован из-за «побочных эффектов» лечения рака. В связи с этим были отменены все приемы, запланированные на 27 и 28 марта. Тем не менее после непродолжительного наблюдения монарха отпустили в лондонскую резиденцию Кларенс-хаус.

На прошлой неделе Карл III вышел на публику. Монарх весело играл на морковной флейте на приеме в честь музыкальных сообществ Великобритании, состоявшемся в Виндзорском замке.