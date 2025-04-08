Европу призвали не пресмыкаться перед «трансатлантическим императором» Трампом

Европейский союз (ЕС) не должен пресмыкаться перед «трансатлантическим императором», которым является президент США Дональд Трамп. Такое мнение выразил доцент кафедры государственной политики Королевского колледжа Лондона Георгиос Самарас в статье для Politico.

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По его словам, США демонстрируют признаки политического самоуничтожения и надвигающегося финансового краха, поэтому Европа может «возродить веру в демократию». Для этого нужно разоблачить некомпетентных в вопросах экономики союзников Трампа, которые, по мнению Самараса, не способны проводить разумную политику.

«Действительно, демократия может быть несовершенной, но эти недостатки далеко не постоянны — при условии, что вы не будете пресмыкаться перед трансатлантическим императором», — написал эксперт.

Самарас добавил, что европейские страны стоят на пороге переломного момента, когда они могут выбрать путь восстановления высоких идеалов: приверженности культурной открытости, поддержке миграции и защите прав человека. По мнению эксперта, это «единственное реальное противоядие от авторитарного бреда, исходящего от Америки в 2025 году».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу Соединенных Штатов Дональда Трампа за попытки вмешиваться в дела разных стран. Он отметил, что судя по поведению американского лидера, он пытается стать «императором мира».