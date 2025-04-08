Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Андрея Бабиша угрозой европейской безопасности из-за его «пророссийских взглядов», что может изменить западную направленность страны, сообщило Politico.

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский в интервью Politico заявил, что лидер популистской партии и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш представляет угрозу для безопасности Европы, «продвигая российскую пропаганду».

По словам Липавского, Бабиш играет с «российскими нарративами» и является другом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, стремясь ввести Чехию в круг стран, якобы поддерживающих политику Кремля.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и его правительство являются одними из самых преданных союзников Украины в борьбе против российской агрессии. Однако, как заявляет Липавский, возвращение Бабиша к власти может подорвать эту поддержку. Он также указал на неясную позицию Бабиша по вопросу статьи 5 НАТО в случае нападения на Польшу.

По данным опросов, проведенных исследовательским институтом STEM, Бабиш лидирует в предвыборной гонке с 31,5% голосов, в то время как коалиция Фиалы отстает с 20%. Ожидается, что выборы в Чехии пройдут в сентябре или октябре.

Липавский, который ранее принадлежал к Пиратской партии, теперь баллотируется от правящей коалиции, представляя партию Гражданская демократическая партия (ODS), чтобы воспрепятствовать возвращению Бабиша к власти. Он подчеркивает необходимость сильного европейского лидерства для поддержки Украины и противодействия России.

Премьер-министр Фиала в интервью Financial Times заявил, что Бабиш помогает Владимиру Путину, на что Бабиш ответил обвинениями во лжи. Бабиш, поддерживающий идеи венгерского премьера Орбана и его словацкого коллеги Роберта Фицо, выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине, ожидая, что Дональд Трамп сможет закончить войну.

Ранее бывший премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Брюссель ведет Европу к экономическому краху.

Австрийская «Партия свободы», венгерская партия «Фидес» и партия Бабиша ANO решили создать альянс в Европарламенте для переустройства ЕС.

Партия Бабиша ANO обещает остановить закупки снарядов для Украины, если она вернется к власти.