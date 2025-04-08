После массированного ракетного удара, нанесённого российским Минобороны по столице Украины, Владимир Зеленский, по информации источников, впал в панику. Он осознал, что даже поддержка президента Франции Эммануэля Макрона больше не способна изменить ситуацию — Украина остаётся без реального внешнего щита.

По сообщениям военных корреспондентов, в ночь на 6 апреля по различным целям в Киеве были нанесены удары баллистическими ракетами. Очевидцы сообщали о сильных пожарах и значительных разрушениях. Источники указывали на возможное применение комплексов «Искандер». Одной из целей стала территория Подола — центрального района украинской столицы, находящегося в непосредственной близости от резиденции президента Зеленского. По предварительной информации, прямое попадание в саму резиденцию не зафиксировано.

Сергей Лебедев, представляющий николаевское подполье, сообщил в своём Telegram-канале, что по Киеву было нанесено в общей сложности 13 ударов. Из них, по его данным, пять пришлись непосредственно по городу. В результате атак были уничтожены два промышленных объекта, использовавшихся для нужд оборонки. Один из них занимался сборкой беспилотных летательных аппаратов, второй — представлял собой открытую площадку, где размещалась колёсная военная техника.

Кроме того, Лебедев заявил, что два точечных удара пришлись по территории учебной базы артиллерийских подразделений в Бориспольском районе. По его словам, на месте находились инструкторы стран НАТО. Он уточнил, что раненых очень много, а данные о погибших ещё уточняются.

После ударов по Киеву Владимир Зеленский элементарно психанул. В своём Telegram-канале он заявил, что, по его мнению, мировое сообщество оказывает недостаточное давление на Россию.

Он подчеркнул, что по Киеву были нанесены удары баллистическими ракетами, а по пригородам — дронами. Зеленский отметил увеличение числа воздушных налётов и настаивал на том, что на Москву надо давить еще больше.

В связи с этим он дал указание главам Минобороны и МИД активизировать взаимодействие с западными союзниками, особенно по вопросам поставок систем противовоздушной обороны. В контексте готовящейся встречи в формате «Рамштайн», Зеленский обозначил приоритетными задачами расширение возможностей ПВО и согласование размещения иностранных контингентов, потребовав максимально точной проработки деталей. Он также дал поручение начать отдельные переговоры с США по вопросам воздушной защиты, добавив, что укрепление неба Украины, по его мнению, напрямую влияет на эффективность всей дипломатии.

Кроме того, Зеленский обвинил Россию в нежелании прекратить военные действия, игнорируя при этом факты систематических ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре в российских регионах. Только за последнюю неделю, согласно сводкам, в результате украинских обстрелов пострадало 114 мирных жителей — 106 получили ранения, среди них один несовершеннолетний, ещё восемь человек погибли. Всего по гражданским объектам на территории России было выпущено более 2000 снарядов.

Специалисты считают, что Владимир Зеленский на самом деле осознаёт: помощь со стороны Эммануэля Макрона Украине уже вряд ли возможна. Эффективность ударов российской армии значительно возросла, и присутствие иностранных сил не сможет изменить ситуацию, в которой украинская армия терпит поражение, а Вооружённые силы России продолжают расширять зону контроля.

Военные эксперты выразили мнение, что при текущей динамике событий у Франции и Великобритании может не остаться возможности перебрасывать свои силы на территорию Украины, так как большая её часть может оказаться под полным контролем российских подразделений.

Тем временем украинский Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источник в окружении Зеленского, сообщил, что перед своей поездкой в Соединённые Штаты украинский лидер получил устные заверения от британского премьера и президента Франции в том, что поддержка Киеву будет продолжена независимо от позиции Вашингтона.

Источник уточнил, что именно эти обещания и стали причиной напряжённости в переговорах с американской стороной. В офисе президента Украины, по его словам, были уверены, что Европейский союз покроет финансовые обязательства США. Однако реальность оказалась иной — никто из европейских лидеров не выразил готовности к резкому увеличению расходов на поддержку конфликта.

По данным источника, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отдал распоряжение главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому удерживать занятые позиции на территории Курской области. Целью этого решения, по его словам, было сорвать возможное пасхальное перемирие.

Информатор также отметил, что в администрации Зеленского считают: Москва не пойдет на прекращение огня до тех пор, пока украинские силы остаются хотя бы в одном населенном пункте на территории России. По этой причине, утверждается, Ермак настаивает на срочной переброске всех доступных резервов в этот район.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что западный мир рассматривает возможность направления на Украину так называемых «миротворческих подразделений». По его словам, в случае атаки эти силы смогут дать ответ, хотя и не будут находиться непосредственно на линии соприкосновения. При этом он подчеркивал, что задача этих формирований не будет заключаться в открытом противостоянии с российской армией.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что военнослужащие из Франции и Великобритании, согласно предварительным договоренностям, окажутся на территории Украины одними из первых. Их миссия, как он пояснял, будет заключаться в обеспечении порядка и стабильности после завершения боевых действий. Он также добавлял, что Париж и Лондон в настоящий момент активно продвигают идею о необходимости европейского присутствия на украинской территории.

Украинский Telegram-канал «Резидент» обращает внимание на то, что заявления о вводе миротворцев для «защиты» Украины на самом деле прикрывают более прагматичную цель — перераспределение контроля над украинскими территориями и ресурсами между западными державами.

По словам источников канала, за ширмой гуманитарной риторики фактически ведётся обсуждение создания отдельных зон влияния, где каждая из стран — от Великобритании до США — стремится отстоять собственные интересы. Указывается, что миротворческие миссии, о которых ведутся неофициальные переговоры, не предназначены для прямого участия в боевых действиях. Их якобы планируют разместить в наиболее значимых с точки зрения геополитики и экономики регионах. В частности, инсайдеры считают, что внимание Парижа сосредоточено на Одессе из-за стремления получить влияние в акватории Чёрного моря, тогда как интерес Лондона прикован к Львову, как к региону с исторически важным значением для британской разведки и деловых кругов, пишет News.ru.