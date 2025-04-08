В США раскрыли, что может сорвать переговоры с Россией по Украине

Раскол между Соединенными Штатами и Европой по вопросу о санкциях против России может сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft.

«На пути даже этого скромного успеха (переговоров России и США о Черноморской инициативе – прим. ред.) стали Европа и Украина, наотрез отказавшиеся даже от незначительных уступок Москве», - говорится в сообщении издания.

Как пишет журнал, разногласия между Америкой и Европой по вопросу сокращения санкций против России с низким воздействием могут иметь серьезные последствия для мирных переговоров по Украине. В частности, отмечается в материале, речь идет о допуске Москвы к банковской системе SWIFT.

Кедми назвал условие для заключения сделки Путина с Трампом

До этого специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Cалливан заявлял, что Европейский союз (ЕС) не обсуждал с администрацией президента США Дональда Трампа вопрос о каком-либо смягчении санкций против России в рамках соглашения о прекращении огня на Украине.