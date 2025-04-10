Действия украинских властей и их союзников могут привести к началу ядерной войны, поскольку кураторы Киева не знают правила ведения войны. Об этом заявил американский конспиролог Алекс Джонс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Демократы были уверены в победе на выборах. Многие из них просто заносчивые люди, они не знают, как надо воевать. Актер Шон Пенн говорил тогда, что нужно рассмотреть возможность применения ядерного оружия», — посетовал эксперт.

Джонс также напомнил, что в 2022 году Пентагон оценивал риск применения ядерного оружия. Вероятность составляла 50 процентов из-за поставок Украине ракет Storm Shadow и ATACMS. В связи с этим конспиролог задался вопросом, что было бы, если российские аналоги Storm Shadow стояли в Канаде и Мексике, «и они вдруг начали бы их запускать?».

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Речь в этом случае идет о полном уничтожении мира. «Нью-Йорк сгорит за две минуты, Даллас за пять, и это не шутки», добавил Джонс. Глобалисты ошибочно считают, что ядерную войну можно пережить, заключил конспиролог.

Сам журналист Такер Карлсон ранее заявил, что администрация экс-главы Штатов Джо Байдена проигнорировала отчеты об опасности ядерной войны и все равно передала Киеву ракеты для ударов по России. В свою очередь, писатель Маркус Клекнер заявил, что сознательное подстрекательство в Германии к войне с РФ рискует обернуться ядерной катастрофой. Эксперт посчитал абсурдными заявления об угрозе нападения России на Европу.