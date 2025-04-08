Суд в Литве не разрешил общественнице Швенчёнене поехать в Москву на День Победы
Суд в Вильнюсе отклонил просьбу общественницы Эрики Швенчёнене предоставить ей разрешение посетить Москву в целях участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом заявил судья Миндаугас Повиланскас, передает ТАСС.
«Намерение Швенчёнене выехать в страну, не являющуюся членом ЕС, вызывает сомнения, вернется ли она в Литву», — подчеркнул он.
Сообщается, что общественница была одним из руководителей ассоциации «Международный форум добрососедства». В 2023 году упомянутая организация была ликвидирована в Литве. Власти утверждали, что форум якобы нес угрозу безопасности государству. Поездки участников упомянутого форума в Россию и Белоруссию были расценены литовской прокуратурой в качестве антигосударственной деятельности.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров во время международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил, что в странах Прибалтики и на Украине открыто прославляют нацистов и их последователей.
По словам российского министра, в мире множатся попытки сфальсифицировать историю.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление президента Сербии Александара Вучича о том, что помощь СССР в освобождении страны от нацистов была небольшая, вызывает удивление.