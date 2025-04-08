Бюджет Пентагона впервые в истории достигнет триллиона долларов

Бюджет Минобороны США будет одобрен в сумме триллион долларов и станет самым большим в истории. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет РИА Новости.

«Скоро: первый бюджет министерства обороны США в триллион долларов. Президент США Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы - и быстро», - заявил Хегсет.

Министр обороны США также пообещал, что Пентагон будет тратить каждый доллар налогоплательщиков с умом – «на поражающую способность и боеготовность».

Таким образом Пит Хегсет прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о «фактически одобренном» бюджете «в пределах» триллиона долларов, который будет «самым большим» из когда-либо принимаемых для военных.

При этом, согласно ранее опубликованным прогнозам бюджетного управления Конгресса, в 2029 году соотношение государственного долга США к ВВП составит 107%, что превысит показатели, достигнутые в 1940-х годах. Ожидается, что к 2055 году это значение достигнет 156%. В текущем году соотношение долга к ВВП, как ожидается, составит 100%.

Этот прогноз был опубликован спустя всего несколько дней после того, как рейтинговое агентство Moody’s выступило с предупреждением о состоянии финансовой системы США.