В США раскрыли, как Трамп «благоволит России»
Администрация президента США Дональда Трампа «благоволит» России, решив не вводить против Москвы пошлины.
Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
«Администрация Трампа… по-видимому, благоволит России, избавив ее от недавнего раунда торговых пошлин и повторив некоторые взгляды Кремля», — говорится в сообщении издания.
При этом газета напоминает, что президент США еще недавно был недоволен политикой России, которая, по его оценке, «затягивает» продолжающиеся переговоры по решению конфликта на Украине.
2 апреля президент США ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.
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После этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Китай отказался от планов заключения глобальной сделки с США и теперь готовится к полноценной торговой войне с Вашингтоном.