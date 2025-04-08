В США раскрыли, как Трамп «благоволит России»

Администрация президента США Дональда Трампа «благоволит» России, решив не вводить против Москвы пошлины.

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Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Администрация Трампа… по-видимому, благоволит России, избавив ее от недавнего раунда торговых пошлин и повторив некоторые взгляды Кремля», — говорится в сообщении издания.

При этом газета напоминает, что президент США еще недавно был недоволен политикой России, которая, по его оценке, «затягивает» продолжающиеся переговоры по решению конфликта на Украине.

2 апреля президент США ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

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После этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Китай отказался от планов заключения глобальной сделки с США и теперь готовится к полноценной торговой войне с Вашингтоном.