При каком условии Путин и Трамп могут достичь сделки, объяснил Кедми
Основным фактором, на который будут опираться российская и американская стороны в переговорах по Украине, станет выполнение требований России.
Такое мнение высказал политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Oleg Besedin», сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, ключевой интерес Дональда Трампа в общении с Владимиром Путиным будет заключаться в стремлении достичь соглашения, которое принесет максимальную экономическую выгоду для США.
Cтало известно, на что ставит Путин в переговорах с Трампом по Украине
Эксперт пояснил, что это связано с тем, что новый президент не является военным или традиционным политиком; он — бизнесмен, что определяет его подход к переговорам.
Таким образом, Трамп будет ориентироваться на экономические интересы своей страны и согласится на любые сделки с Россией, если они будут соответствовать этим интересам.
«Трамп занимается бизнесом. Он активно покупает и продает, поэтому будет действовать в интересах Соединенных Штатов. Украина для него не является приоритетом», — подытожил эксперт.