Основным фактором, на который будут опираться российская и американская стороны в переговорах по Украине, станет выполнение требований России.

Такое мнение высказал политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Oleg Besedin», сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, ключевой интерес Дональда Трампа в общении с Владимиром Путиным будет заключаться в стремлении достичь соглашения, которое принесет максимальную экономическую выгоду для США.

Cтало известно, на что ставит Путин в переговорах с Трампом по Украине

Эксперт пояснил, что это связано с тем, что новый президент не является военным или традиционным политиком; он — бизнесмен, что определяет его подход к переговорам.

Таким образом, Трамп будет ориентироваться на экономические интересы своей страны и согласится на любые сделки с Россией, если они будут соответствовать этим интересам.