Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии

Новая пандемия в любом случае произойдёт, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО).

По словам Гебрейесуса, появление следующей пандемии является не «теоретическим риском», а «эпидемиологической определённостью».

«Это произойдёт, и в любом случае мы должны быть готовы», — цитирует его ТАСС.

Гебрейесус уверен в необходимости достижения консенсуса касательно пандемического соглашения, которое, как считает глава ВОЗ, поспособствует укреплению национального суверенитета государств и международных действий.

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Тедрос Адханом Гебрейесус ранее уже призывал мир готовиться к новой пандемии.