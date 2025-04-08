Киев срочно созывает Совбез ООН

Украина инициировала проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Кривом Роге, заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Х. По его словам, также Киев запросил спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ.

Оба заседания состоятся завтра, — указал чиновник.

Он понадеялся, что оба мероприятия поспособствуют «продвижению мирных инициатив». Информации о согласовании заседаний пока не появлялось.

Украина, отметил Сибига, будет требовать, чтобы международное сообщество осудило Россию. Она попытается продвинуть идею о полном прекращении боевых действий без условий.

Минобороны России подтвердило ракетный удар по ресторану в Кривом Роге

Российская сторона нанесла высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по Кривому Рогу. Он пришелся по месту проведения совещания, в котором участвовали командиры украинских соединений и западные инструкторы. Мероприятие состоялось в одном из ресторанов города. Всего Вооруженные силы Украины потеряли около 85 военных и наемников, а также 20 единиц специальной техники.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что российские силы бьют исключительно по военным объектам на Украине, никаких ударов по социальным объектам они не наносят. В вопросах ударов стоит ориентироваться на официальные заявления Минобороны РФ.