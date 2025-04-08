Пока вы спали: возможность новой пандемии и намерения Эстонии топить торговые суда

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Кандидат в президенты Польши разочаровался в Зеленском

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что "глубоко разочарован" Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости во время эфира на телеканале Trwam.

"Польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Польские транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Напомню о поддержке, которую украинские беженцы получили от поляков, о действиях, предпринятых польским правительством, которые помогли украинской армии", — сказал политик.

Он напомнил, что Польша оказывает Украине не только огромную экономическую и военную помощь, но и из-за решений Европейской комиссии оказалась в проигрышном положении с точки зрения ведения бизнеса. Политик также заявил, что до сих пор не решен вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни на территории Украины.

В Эстонии хотят топить "опасные" торговые суда

Парламент Эстонии (Рийгикогу — Прим. Ред) планирует рассмотреть на следующей неделе законопроект, позволяющий ВМС топить "опасные" торговые суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

"Силы обороны могут получить право применять силу для укрепления морской безопасности. В крайнем случае, будет предоставлено право потопить опасное гражданское судно", — говорится в материале.

Предполагается, что топить суда можно будет в том случае, если "отразить угрозу другими мерами невозможно или это невозможно сделать своевременно".

МИД Японии выступил за мирные переговоры с Россией

В дипломатическом докладе за 2025 год "Синяя книга" МИД Японии вновь выступил за мирные переговоры с Россией. Однако в документе сохранилась формулировка о "незаконной оккупации" Северных Курил, пишет РИА Новости.

В докладе говорится, что Токио "последовательно настаивает на переговорах", но при этом исходит из необходимости решить проблему "северных территорий" (так в Японии называют Северные Курилы — Прим. ред.).

В документе данная проблема названа "самым большим неразрешенным вопросом" в отношениях между Токио и Москвой. При этом Северные Курилы называются "суверенной территорией" Японии, которая сейчас "незаконно оккупирована Россией".

Досрочные выборы президента в Южной Корее пройдут 3 июня

Досрочные выборы президента в Южной Корее официально назначены на 3 июня. Это самый крайний по закону срок, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство Республики Корея.

"Правительство 8 апреля на заседании кабинета министров приняло решение назначить день выборов президента на 3 июня и объявить этот день временным выходным, чтобы гражданам было удобно принять участие в голосовании", - говорится в совместном заявлении министерства внутренних дел и министерства управления персоналом.

Отмечается, что такая дата выбрана с целью "максимально обеспечить избирательные права граждан", учитывая необходимый срок для полноценной подготовки к выборам.

"Неизбежно": глава ВОЗ сделал пугающее заявление

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новая глобальная пандемия обязательно случится, поэтому к ней необходимо быть готовыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ВОЗ.

"Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может и завтра. Но она неизбежна, и в любом случае мы должны быть готовы", — сказал он.

По словам Гебрейесуса, прошедшая пандемия COVID-19, согласно официальным данным, унесла жизни 7 миллионов человек, однако ВОЗ оценивает реальное число погибших в 20 миллионов.