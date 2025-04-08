Выборы президента в Южной Корее состоятся 3 июня

Выборы президента Южной Кореи назначили на 3 июня. Эту дату утвердили на заседании кабмина, как сообщил аппарат премьер-министра Хан Док Су, который временно исполняет обязанности президента.

Хан Док Су провел заседание кабинета министров в во вторник 8 апреля. Как сообщили члены кабинета, 3 июня станет выходным днем в Корее.

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Предварительная регистрация кандидатов началась 4 апреля. Планируется, что к 11 мая она закончится, а 12 мая стартует предвыборная кампания.

Напомним, экс-главу Южной Кореи Юн Сок Еля отстранили от должности после неудачной попытки ввести военное положение в стране. По закону президентские выборы должны пройти в течение 60 дней после этого.