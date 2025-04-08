Политолог высказался о судьбе украинских беженцев после окончания конфликта

Вопрос о судьбе украинских беженцев после окончания конфликта непростой, отметил политолог, замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин. О том, что будет их ожидать, эксперт высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее портал Euractiv написал, что при прекращении огня правовой статус украинских беженцев в Европейском союзе (ЕС) может оказаться под угрозой, поскольку нет четкого плана, который позволяет им остаться после окончания конфликта.

«Честно говоря, я не знаю, что будет ожидать беженцев, какие конкретно решения примут в Европе. Между прочим, эти решения могут разниться между странами — все-таки они остаточный суверенитет сохраняют, но, я думаю, и в самой Европе толком не знают, что будут делать, тем более, что решения могут принимать, когда настанет момент, не те политические силы, которые сейчас находятся у власти, а другие», — поделился Жарихин.

Euractiv: ЕС решает, что делать с беженцами с Украины после окончания конфликта

По мнению политолога, тот статус, который беженцы имели до последнего времени, они не сохранят, потому что такой активной солидарности с Украиной, как раньше, в Европе уже не наблюдается.

«Со временем она будет еще больше уменьшаться, так как, кроме всего прочего, явно совершенно, экономическое положение стран Европы будет ухудшаться, а вместе с ухудшением экономического положения стран, а, значит, и жителей будет меняться отношение к мигрантам, в том числе и к украинским беженцам», — заключил эксперт.

Ранее украинским беженцам, прибывшим в США по гуманитарной программе, разослали электронные письма с требованием уехать с территории страны в течение недели. Позже власти сообщили, что письма были направлены по ошибке, программа, по которой украинцы заезжали в США, продолжает работать.